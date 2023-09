Incendio doloso ai cassonetti. Piromane incastrato dai video

E’ stato identificato e denunciato il ventottenne, residente a Bondeno, che giovedì scorso ha appiccato il fuoco, con atto doloso, ai cassonetti che si trovavano di fronte alla porta della sede locale della banca Intesa San Paolo nel centralissimo di viale Repubblica. Erano all’incirca le 2.30, nel cuore della notte, quando alcuni residenti del centro storico hanno sentito il crepitio del fuoco e hanno visto le fiamme ormai altissime alzarsi dal cassonetto di carta e cartone che in quella giornata le attività erano chiamate ad esporre per la raccolta differenziata porta a porta.

Il cassonetto che è andato interamente distrutto ha diffuso le fiamme ai due contenitori dell’indifferenziato che erano accanto. Sono stati tre quindi i cassonetti incendiati. La prontezza della segnalazione dei residenti alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Ferrara ha allertato l’arrivo immediato di pompieri del distaccamento dei volontari di Bondeno, che hanno così spento le fiamme ed evitato che l’incendio si propagasse. Contemporaneamente, la chiamata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Cento ha garantito l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine.

Avrebbe potuto essere un disastro se ci fossero state auto vicine. Poco distante poi c’è il telone di copertura e il dehors di una pasticceria. Mentre i vigili del fuoco si occupavano di domare le fiamme, gli uomini dell’Arma della stazione di Vigarano Mainarda hanno potuto accertare sul posto la presenza sospetta di un giovane in stato di ebrezza.

Pare fosse particolarmente agitato per il diniego dei gestori di un bar alla richiesta di bere ulteriormente alcolici. La rabbia, l’atteggiamento, il comportamento del 28 enne, è stato raccontato dai testimoni ai Carabinieri, in una partecipazione esemplare di senso civico della città con le forze dell’ordine. Da qui le indagini dei Carabinieri della stazione di Bondeno per individuare e accertare il possibile responsabile dell’accaduto, muovendo su passi documentati. Acquisite le prime informazioni e visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza del comune di Bondeno, ascoltati i testimoni ed approfonditi i primi elementi raccolti, grazie al loro lavoro è stato possibile denunciare in stato di libertà alla Procura estense il ventottenne. Claudia Fortini