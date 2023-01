Incendio in un capanno agricolo Distrutti attrezzi e un trattore

Nel pomeriggio di ieri, un incendio si è sviluppato all’interno di un capanno agricolo che si trova lungo via Guarda, la strada che collega Copparo con Alberone, località del Comune di Riva del Po. Per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate all’interno della struttura, dove erano collocati diversi materiali, oltre ad un trattore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Copparo, che sono stati supportati dai colleghi di Ferrara e Codigoro con mezzi autobotte. I vigili del fuoco si sono messi immediatamente all’opera per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area: un lavoro che è durato diverso tempo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno steso i nastri per interdire l’accesso allo stabile che ha riportato danni. Da chiarire è cosa sia stato ad innescare le fiamme. L’incendio ha causato danni per 15mila euro. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.

v.f.