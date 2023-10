Incendio in un capannone ad Argenta: vigili del fuoco al lavoro

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. E per tutto il pomeriggio è stata visibile sino in valle, a Comacchio, dando così anche a distanza l’immagine dell’incendio che si è sviluppato ieri intorno alle 15 al confine tra la Romagna ed il ferrarese. Più precisamente ai piedi dell’argine del fiume Reno, a due passi dalla trafficata statale 16. Il rogo è divampato all’altezza circa di Villa Pianta, ma ad un tiro di schioppo dagli abitati di San Biagio e Filo. A quell’ora le fiamme hanno attecchito al materiale di varia natura custodito da un’impresa di trasporti all’interno di un capannone. C’era di tutto, compreso a quanto pare anche pneumatici, oltre che attrezzi, mobilio, legname ed altro ancora che hanno preso fuoco, non prima però di tre forti esplosioni, avvertite anche da lontano, che avrebbero sparato in aria frammenti di oggetti. Non ci sarebbero stati feriti, mentre sembra esclusa l’origine dolosa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, e i pompieri di Alfonsine, Lugo e Faenza, che hanno impiegato diverse ore a spegnere le fiamme.

n.m.