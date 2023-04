Incendio in un garage nella via per Burana L’immobile è stato dichiarato inagibile

L’innesco per cause ancora di accertamento delle fiamme in un deposito attrezzi, una masseria, utilizzata anche per piccoli lavori, staccata dall’abitazione principale di residenza, ha distrutto interamente l’edificio. E’ successo ieri mattina, a Bondeno, nella via per Burana, la strada che costeggia il canale e che collega il capoluogo alla frazione, in una casa fortunatamente abbastanza isolata e priva di altri pericoli. Diverse le ipotesi, ma nulla di certo se non il fatto che tutto sia accaduto per cause accidentali. I danni sono ingenti e l’immobile è andato distrutto ed è inagibile. La chiamata ai vigili del fuoco è scattata appena i proprietari si sono accorti del fuoco ed è subito partita la squadra di intervento.