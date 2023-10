Incendio in una casa, paura e sfollati

Attimi di apprensione si sono vissuti nella serata di lunedì a Cornacervina, frazione del Comune di Fiscaglia, dove si è verificato un incendio all’interno di una abitazione che si trova lungo via Copparo. Il fatto è accaduto prima delle 22, quando il fuoco ha cominciato a svilupparsi all’interno di una delle unità abitative che compongono l’immobile. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre provenienti dal distaccamento di Portomaggiore e di Ferrara, oltre all’ambulanza e all’automedica e ai carabinieri.

I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per domare il rogo all’interno dell’appartamento, con il fuoco che è arrivato a lambire il tetto dello stabile. Il tutto, sotto gli occhi dei residenti delle due abitazioni che si sono messi in sicurezza all’interno del cortile. L’intervento da parte dei vigili del fuoco ha richiesto impegno e tempo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Preoccupati di quanto stava avvenendo, anche alcuni cittadini che abitano nelle vicinanze dell’abitazione che sono stati allarmati dalle sirene dei mezzi di soccorso e dal fumo che proveniva dalla casa.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Infatti, la coppia di anziani residente nell’unità abitativa in cui si è sviluppato l’incendio, a quanto si apprende si trovavano dai loro famigliari nell’abitazione adiacente che non è stata intaccata dalle fiamme. Ma per fugare qualunque dubbio, le persone sono stati affidati al personale del ‘118’ intervenuto: controlli e visite, eseguite in loco dai sanitari, hanno escluso sintomi di intossicazione. Ingenti, invece, i danni all’abitazione con mobilio e oggetti divorati dalle fiamme. A seguire, i controlli da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco (tornati anche nella mattinata di ieri per ulteriori verifiche sulla struttura) per risalire alle cause dell’incendio.

Sul posto, lunedì sera, anche il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi che ha innanzitutto voluto sincerarsi delle condizione degli abitanti dell’immobile: "Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati, ed è questa la cosa più importante. Ad allertarmi sono stati i vigili del fuoco e subito sono andato sul posto. Soprattutto, sono intervenuto per verificare se ci fossero necessità di assistenza per i residenti: mi è stato riferito che i due anziani avevano la possibilità di trovare alloggio presso famigliari e quindi non è stata necessaria la ricerca di una soluzione abitativa di emergenza". Le forze dell’ordine cercheranno di fare luce sulle cause dell’incendio. Non si esclude nessuna ipotesi: dal corto circuito a un problema ai fornelli dalla cucina.

Valerio Franzoni