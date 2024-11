Incendio a Mirabello, accende la stufa con l’alcol: grave 66enne

Terre del Reno (Ferrara), 12 novembre 2024 – Getta alcol nella stufa per ravvivare il fuoco ma viene investita da un ritorno di fiamma che le provoca pesanti ustioni. Sono molto gravi le condizioni di una pensionata 66enne di Mirabello, rimasta coinvolta in un drammatico incidente domestico.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 da un’abitazione di via Masetti, nella frazione di Terre del Reno. La malcapitata aveva deciso di accendere la stufa per riscaldare la casa. Nel farlo ha utilizzato il liquido infiammabile, forse pensando di accelerare la ‘presa’ del fuoco. L’effetto è stato però devastante. La vampata l’ha raggiunta in diverse parti del corpo, causandole numerose bruciature. Dopo la chiamata ai soccorsi, in via Masetti sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il personale dell’emergenza medica si è subito reso conto della gravità della situazione. In quel frangente è stato dunque attivato l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova tuttora ricoverata al Centro grandi ustionati. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono poi rimasti i carabinieri per ricostruire i dettagli dell’accaduto e i vigili del fuoco, che si sono occupati di valutare le condizioni di sicurezza della stufa dalla quale è scaturita la terribile fiammata.