Incendio nel magazzino. Brucia un capannone, salvi titolare e operai

Fiamme e fumo in una falegnameria. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. L’incendio è scoppiato alle 15.45 di ieri in via Traversagno, all’interno di un’attività in disuso da tempo. A segnalare il fatto e chiamare il 115 lo stesso proprietario, che si trovava sul posto insieme ad alcuni operai per la sistemazione e lo sgombero del magazzino. I vigili del fuoco sono interventi prontamente, con tre automezzi e l’autoscala, adoperandosi per lo spegnimento delle fiamme e riuscendo a impedire che le stesse si diffondessero ulteriormente nella struttura. Le operazioni sono proseguite per quasi un’ora, a cui sono seguiti gli interventi di bonifica per la messa in sicurezza dell’area interna. Nessuno, si diceva, è rimasto ustionato o intossicato. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri al fine di ricostruire i dettagli dell’accaduto. I tecnici dei vigili del fuoco hanno provveduto ai rilievi per accertare le cause. Da una prima ipotesi, parrebbe che le fiamme siano state generate da una caduta accidentale di un mozzicone di sigaretta (fatto però da confermare e verificare). All’interno del capannone c’erano vernici, pallet e altri oggetti legati all’attività, in gran parte andati in cenere. Al fine di permettere lo spegnimento delle fiamme e per una maggiore sicurezza, il personale della polizia locale ha chiuso temporaneamente via Traversagno da entrambi gli accessi sia da via Eridano e da via Modena. L’intervento dei vigili del fuoco è durato fino alle 18.15, quando le squadre hanno ultimato il lavoro e sono rientrate in caserma. Sul posto anche il personale di Arpae per i rilievi su eventuali emissioni nell’aria legate al materiale andato a fuoco nell’incendio del capannone.

Mario Tosatti