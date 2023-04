Incendio nel palazzo abbandonato I pompieri spengono le fiamme

Fumo e fiamme nell’edificio abbandonato, accanto al supermercato Famila di Bondeno, che sono state rapidamente spente dai Vigili del fuoco di Ferrara e del distaccamento dei volontari di Bondeno. A dare l’allarme alla centrale operativa, poco prima delle 19 di ieri, sono stati i passanti che, dal parcheggio, hanno notato il fumo alzarsi dall’edificio che si trova nel cuore di un importante quartiere residenziale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi e le indagini. Per ora si possono fare soltanto ipotesi sull’origine del rogo.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri e degli uomini dell’Arma, che cercheranno di ricostruire l’accaduto nei prossimi giorni. Di certo sono bruciati materiali plastici all’interno della colonna che un tempo ospitava il vano ascensore. L’edificio, di proprietà di un privato in fallimento, che un tempo conteneva una quantità inverosimile di materiali, era andato in fiamme nel novembre del 2021, pochi giorni prima di andare all’asta. Una ferita all’interno del Quartiere del Sole, che tra le villette, continua a trovarsi questo grande edificio in stato di abbandono.

cl. f.