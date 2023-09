Incendio nel palazzo di Riva del Po: anziana salvata dai carabinieri

Emergono nuovi dettagli sull’incendio avvenuto il giorno 11 settembre a Berra, in Vicolo Primo Maggio. Pare che la donna, inquilina dell’appartamento da cui il fumo è scaturito, sia stata fatta evacuare con l’aiuto dei Carabinieri. Poteva avere risvolti decisamente peggiori quanto accaduto l’altro ieri a Riva del Po, Berra. Per causa di una batteria lasciata a ricaricare su di un piccolo divano, è scaturito un principio di incendio dovuto al surriscaldamento della stessa, che ha generato una gran quantità di fumo. Lo stesso fumo che ha svegliato l’inquilina, una donna di cittadinanza ucraina di 70 anni, e che si è propagato fino ad invadere il vano scale.

I primi a giungere sul posto sono stati i Carabinieri di Copparo i quali, una volta resisi conto della situazione, hanno scelto di addentrarsi nel condominio percorrendo il poco spazio che separa l’ingresso principale dall’uscio dell’abitazione interessata dal fumo. Arrivati hanno trovato la via di accesso ostruita proprio dal piccolo divano, che la donna aveva cercato di spingere fuori autonomamente, per disfarsene. Una volta liberato l’ingresso, i militari sono stati in grado di trovare la donna, la quale chiedeva aiuto e sembrava decisamente provata dall’esposizione al monossido di carbonio, potendo così condurla all’esterno.

Jasmine Belabess