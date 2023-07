Incendio nelle campagne Ferito un vigile del fuoco

Il fatto ha dell’incredibile: ma è realmente accaduto. E’ accaduto ieri mattina, nelle campagne del Mezzano, intorno a Longastrino. Un pompiere è rimasto ustionato, a quanto pare in maniera non grave, mentre era intento a spegnere un incendio divampato in un campo di grano. Le fiamme, sollevando in cielo una densa colonna di fumo nero, hanno poi casualmente attecchito ad una autobotte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Comacchio, giunti sul posto insieme ai colleghi di Portomaggiore e Ferrara. L’equipe medica del 118, che ha raccolto l’Sos, ha prestato i primi soccorsi al ferito, ma ha poi allertato l’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo, un 53enne, all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato preso in cura e ricoverato in osservazione. Le cause e l’esatta dinamica dell’infortunio e dell’evento incendiario, sono ancora da accertare nei dettagli dai carabinieri. Probabile il fattore accidentale: le scintille cioè scaturite da un guasto all’impianto meccanico di una mietitrebbia che stava operando in quel fondo agricolo: illeso il suo conducente. Ma ciò che più colpisce l’attenzione è il sinistro subìto da un pompiere, impegnato a domare, idranti alla mano, quel rogo. E che si sarebbe anche prodigato per salvare l’autobotte in cui cui avevano attecchito le fiamme, sembra trasportate dal vento. Un caso fortuito insomma: che può succedere, ed è dunque successo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Nando Magnani