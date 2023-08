Incendia la Pineta delle Motte a Mesola (Ferrara): arrestato un quarantenne

Ferrara, 25 agosto 2023 – Un quarantenne è stato arrestato per aver dato fuoco all’area boschiva denominata ‘Pineta delle Motte’, adiacente la S.S. 309 Romea, nel comune di Mesola.

Nel primo pomeriggio di lunedì i cittadini hanno allertato il 112 con diverse chiamate, probabilmente vedendo il fumo sprigionarsi dalla vegetazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro ed i carabinieri delle stazioni di Mesola e Codigoro: gli incendi accesi erano due.

Non appena giunti in prossimità della pineta, i militari hanno notato un uomo che portava una maglietta di colore giallo con evidenti tracce di fuliggine. Una volta interrogato, ha detto di essere transitato dalla pineta e di avere raggiunto un bar del centro cittadino per prendere un caffè per poi tornare a casa. Tuttavia i Carabinieri hanno subito verificato il suo alibi, scoprendo che al bar del centro non c'era mai stato. Per questo motivo hanno deciso di perquisire la sua casa, dove è stato rinvenuto un accendino. Durante la perquisizione l'uomo ha collaborato con i militari operanti senza però fornire particolari spiegazioni.

I due incendi, prima di essere completamente domati, hanno interessato un’area di ‘soli’ 400 mq di pineta, mettendo però a repentaglio l’incolumità dei residenti delle abitazioni adiacenti.

Il quarantenne è stato quindi arrestato in flagranza di incendio boschivo, reato che prevede una pena molto grave che può raggiungere anche i dieci anni di reclusione, e nella mattinata del 25 agosto è comparso davanti al Giudice del Tribunale estense che ha convalidato l’arresto, rimettendolo in libertà in attesa l’udienza che si terrà nel mese di novembre.