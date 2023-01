Incendio al poligono di tiro di Portomaggiore dove morirono tre persone: assolto l’ex sindaco Nicola Minarelli

Nicola Minarelli

Portomaggiore (Ferrara), 13 gennaio 2023 – L'ex sindaco di Portomaggiore Nicola Minarelli non ha alcuna responsabilità nella tragedia del poligono di tiro in cui, a seguito di un vasto incendio scoppiato nel gennaio del 2016, persero la vita tre persone.

Lo ha stabilito il giudice Giulia Caucci che questa mattina lo ha assolto con formula piena, perché il fatto non costituisce reato. Minarelli doveva rispondere di omicidio colposo plurimo e incendio. Secondo l'impianto accusatorio, l'allora primo cittadino (oggi segretario provinciale del Pd) avrebbe consentito, tollerato o non impedito la gestione di un impianto ritenuto abusivo.

Nulla di tutto ciò secondo il giudice, che ha respinto la richiesta di condanna (due anni e mezzo di reclusione) avanzata dalla procura.

"Ci sono giornate nella vita che ti ripagano di tanti sacrifici fatti o di dolori subiti: questa è una di quelle - è il commento di Minarelli -. Non c'è stato giorno da quella tragedia che non abbia pensato alle vittime e a cosa avrei potuto fare (se mai qualcosa ci fosse stata) per evitare che quel dramma accadesse. L'unica cosa che mi ha permesso in questi 7 anni di proseguire è stata la consapevolezza di aver sempre svolto il compito che mi era stato affidato dai cittadini con onestà, meticolosità, dedizione totale". Minarelli era assistito dagli avvocati Fabio Anselmo, Carlotta Gaiani e Bernardo Gentile.