In fiamme quattromila rotoballe di paglia

Ferrara, 26 agosto 2025 – In fiamme più di quattromila rotoballe di paglia e una mietitrebbia. Un incendio devastante è scoppiato intorno alle 20.45 di lunedì, in via Canal Bianco a Settepolesini di Bondeno, in piena campagna. Ha interamente distrutto quattro grossi hangar accatastati di paglia e un hangar utilizzato come deposito di mezzi dell’azienda agricola di Federico Cattabriga. Un incendio immenso, ancora in corso, visibile nel cuore della notte anche a grande distanze. Le forze dell’ordine indagano sulle cause della prima scintilla che ha innescato il rogo. Dalle case lontane, ma nel silenzio dei campi, c’è chi racconta di aver sentito scoppi prima di vedere lingue di fuoco alzarsi dai depositi. Sul posto sono arrivati uomini e mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Bondeno, dalla centrale di Ferrara e in supporto anche di Copparo. I pompieri con gli idranti hanno lavorato incessantemente e stanno ancora presidiando il fuoco, impegnati soprattutto a fare in modo che le scintille non si propaghino e non arrivino nei vicini campi di granoturco.

Vasto incendio: proseguono le operazioni di presidio del fuoco e i pompieri lavorano su turni continui

Un’operazione attenta, faticosa, mirata, per un incendio dalle proporzioni altissime avvenuto, fortunatamente, in una zona isolata, raggiungibile da strade sterrate e poco abitate. A cinquanta metri c’è l’abitazione del titolare. Obiettivo principale, per un fuoco che era impossibile spegnere vista l’entità, è stato proprio quello di evitare la propagazione. Impossibile salvare paglia e mezzi agricoli. È andato tutto distrutto. Dalla notte all’alba. Il fuoco continua e serviranno almeno tre giorni prima che si spengano anche le ultime braci. Poi si dovrà smassare quanto delle ceneri resta. Proseguono le operazioni di presidio del fuoco. I pompieri lavorano, su turni continui. Sono tanti i mezzi impegnati, ma anche gli uomini. La notte scorsa erano al lavoro nove persone dal distaccamento di Bondeno, sette dalla centrale di Ferrara, tre da Copparo. “Una grossa mano ce l’ha data il Consorzio Bonifica Pianura – racconta Claudio Baravelli, capo distaccamento di Bondeno – che ha dato acqua a un canale vicino, che si usa per l’irrigazione, ma che in quel momento era vuoto. Una manovra fondamentale. È stato indispensabile per prendere acqua per caricare le autobotti, perché arrivare nel centro abitato all’idrante, per caricare acqua, erano operazioni efficaci ma più lente”. Continua il fuoco all’arrivo dell’alba. Non è ancora terminato. La paglia si fa ammassi di cenere. Restano gli scheletri di ferro degli hangar e cumuli, in uno scenario surreale. I pompieri presidiano, lavorano. In una notte di fuoco, resta l’amarezza, ma emerge il coraggio, la disponibilità e la collaborazione continua, attenta, paziente e pacata del titolare Federico Cattabriga, un giovane agricoltore, con i pompieri e le forze dell’ordine. “Quando ce ne siamo accorti – racconta nella notte – era troppo tardi”. Intorno a lui, sin dai primi minuti, tutti i collaboratori dell’azienda agricola. Mentre si attende e si lavora affinché tutto si spenga.