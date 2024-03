Incendio tra le corsie al Bennet

Nottata movimentata al centro commerciale Bennet dove, tra mercoledì e giovedi, un piccolo incendio ha visto intervenire i vigili del fuoco, elettricisti e sicurezza, richiedendo la chiusura del supermercato per l’intera mattina dell’indomani.

Tutto è accaduto attorno alla mezzanotte e a quanto si apprende, questo particolare inizio di incendio sarebbe avvenuto tra le corsie. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento ma parrebbe che tutto sarebbe stato dato il via da un corto circuito che avrebbe preso vita da una presa, forse di un frigo delle varie corsie del supermercato. Per fortuna i fumi del fuoco hanno fatto partire immediatamente l’impianto anticendio della struttura, contenendo immediatamente il propagarsi dell’incendio e, ancora piccolo, spegnendolo velocemente.

L’impianto antincendio del supermercato ha funzionato correttamente e ha contribuito a limitare i danni. Corsi immediatamente sul luogo, tutti gli addetti si sono trovati davanti ad ancora un po’ di fumo ma anche a tanta acqua. Essendosi attivato, giustamente, l’antincendio, questo però aveva comportato l’allagarsi del luogo con tutto ciò che ne conseguiva. Per poter riaprire l’attività è dunque stato necessario un lavoro non solo di controllo di impianti e quant’altro ma anche di pulizia, asciugatura e quant’altro. Per questi motivi il supermercato ieri mattina era rimasto chiuso, riuscendo a risollevare le saracinesche solo dopo pranzo, completamente rimesso a posto e pronto per riaccogliere la clientela senza nessun tipo di disagio. Insomma, alla fine nonostante i disagi la situazione si è risolta. Il supermercato ha potuto riaprire senza creare disservizi alla propria clientela. Le cause dell’incendio, come detto, sono ancora da appurare pienamente, anche se la pista del corto circuito resta fra le più plausibili.

l.g.