Incendio a Ferrara, distrutta tensostruttura a Codrea

Ferrara, 7 gennaio 2022 – Un incendio ha parzialmente distrutto una tensostruttura in via Ca' Bruciate, a Codrea. L'allarme è scattato intorno alle 2 di stanotte dall'area vicino al campo sportivo della frazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno domato le fiamme e si sono messi al lavoro per risalire alle cause del rogo. Le fiamme hanno causato ingenti danni sia alla struttura sia a quello che c'era all'interno (dalle prime ricostruzioni pare fosse utilizzata come deposito).

Al momento si indaga a 360 gradi e non si esclude la pista del dolo.