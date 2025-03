"Inceneritore, l’accordo monetizza la salute"

Il Forum Ferrara Partecipata boccia l’accordo tra Comune ed Hera. E spiega le proprie perplessità: "Così si monetizza la salute dei cittadini". Motivo del contendere, l’accordo come compensazione per il disagio ambientale derivante dall’innalzamento della capacità produttiva dell’inceneritore e della quota di rifiuti speciali non pericolosi lì bruciati. Il Forum è assolutamente contrario: "L’accordo – continuano i cittadini – prevederebbe un riconoscimento di circa 600mila euro annui, iniziando da una somma di circa 2,6 milioni per gli anni pregressi 2021-2025, per continuare negli anni a venire. Riteniamo tale scelta sbagliata e controproducente. Intanto, con quest’accordo l’Amministrazione comunale smentisce se stessa. Infatti, nel 2021, quando si decise di aumentare la capacità produttiva dell’inceneritore da 130.000 a 142.000 tonn/anno, il Comune di Ferrara si dichiarò contrario. Annunciò di adire le vie legali con un ricorso al TAR, ricorso di cui si sono perse le tracce e della cui fine l’Amministrazione comunale dovrebbe rendere conto alla cittadinanza. Soprattutto, però, con quest’accordo, si legittima il fatto che dovremo tenerci l’inceneritore con l’attuale capacità produttiva perlomeno fino al 2029, con la quasi certezza di proseguire anche successivamente. Si decide così di monetizzare la salute dei cittadini: per un po’ di soldi in più, si continua ad alimentare l’inceneritore che, notoriamente, procura problemi seri dovuti all’emissione di sostanze inquinanti nell’ambiente".