Inceneritore via Diana: "Ora meno emissioni. Oneri ambientali?. Valutiamo la richiesta"

Il termovalorizzatore di via Cesare Diana torna a far parlare di sé. L’occasione è la commissione consiliare informativa sul monitoraggio delle emissioni legate all’impianto di Hera. In sostanza, da quanto illustrato dai tecnici di Hera (il direttore produzione Hera Ambiente Paolo Cecchin; la responsabile autorizzazioni e monitoraggi ambientali, Katia Gamberini e il responsabile area management Emilia, Davide Bigarelli) le emissioni sono rimaste costanti. Anzi, hanno registrato una lieve diminuzione. A preoccupare era, evidentemente, l’aumento di portata dello stabilimento – di circa dodici mila tonnellate all’anno – che nel 2021 scorsi è stato al centro di aspre polemiche politiche. E, appunto, il timore era che aumentando la capacità di termovalorizzare i rifiuti, peggiorassero le condizioni di inquinamento ambientale. Invece, stando appunto alla relazione tecnica, non sembra essere così. Il periodio preso in esame copriva il lasso temporale dal 2018 al 31 dicembre 2023. Attualmente, dunque, l’inceneritore ha una capacità di combustione di 142 tonnellate all’anno. Eppure "le emissioni si stanno rivelando meno impattanti rispetto al passato", scandisce l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni. Va detto che, circa due anni fa, a fronte di questo aumento, l’assessore in prima persona si fece promotore di un ricorso davanti al Tar. "Attualmente – dice – l’iter giudiziario è ancora in corso e abbiamo moltiplicato gli sforzi per monitorare con maggiore attenzione rispetto al passato i dati ambientali". Ma c’è un altro punto politico che, a margine della discussione sulle emissioni, emerge in maniera lampante. E riguarda il rapporto tra Comune ed Hera. Un tema, quest’ultimo, toccato sia dal pentastellato Tommaso Mantovani, sia dal consigliere del Pd, Davide Nanni. Mentre Mantovani mantiene la sua linea di coerenza, alacremente contrario all’impianto, il dem eccepisce sul fatto che l’amministrazione non abbia ancora chiesto a Hera gli oneri di compensazione ambientali. In effetti, è proprio questa l’idea di Balboni. "Ho espressamente chiesto – spiega l’assessore – che cosa ne pensassero i partiti circa l’ipotesi di chiedere ad Hera, anche con effetto reatroattivo, di corrispondere al Comune oneri di compensazione ambientale. È un’ipotesi che intendo percorrere, non pretendere quei soldi equivale a lasciarli nelle casse di Hera".