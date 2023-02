Incesto, follia e verità Ibsen al Comunale con i suoi Spettri

Spettri dal passato, il capolavoro di Ibsen in scena al Teatro Comunale. L’altra faccia di Casa di bambola: nei peccati della famiglia imperfetta. La signora Alving, protagonista dello spettacolo, è magistralmente interpretata da Andrea Jonasson, da oggi al 26 al Comunale di Ferrara. Domani alle 12 l’incontro con la compagnia al Ridotto. Andrea Jonasson è la protagonista di Spettri, uno dei drammi più significativi di Henrik Ibsen, in scena al Teatro Comunale di Ferrara oggi, domani (alle 20.30) e domenica (alle 16). L’incontro con la compagnia domani alle 12 al Ridotto del teatro, ingresso libero. Come nei grandi miti della tragedia greca, in Spettri si mescolano incesto, follia, verità terribili dopo anni di menzogna. L’ambientazione però è quella di un’allucinata campagna norvegese, resa grigia e stagnante, come l’animo dei personaggi, da una pioggia battente; un luogo in cui il sole e il calore arrivano inutilmente e sempre troppo tardi.

Quello di Ibsen è un realismo che svela l’ipocrisia della morale borghese, fondata sul perbenismo e sulla religiosità di facciata. Helene Alving, ricca vedova, rievoca col Pastore Manders la vera e nefanda personalità del marito alla memoria del quale sarà dedicato l’asilo che si sta per inaugurare. Ella era in gioventù fuggita dal marito corrotto per rifugiarsi tra le braccia del pastore che amava, ma questi l’aveva respinta. Osvald Alving, che ignora le terribili verità del passato, è appena tornato da Parigi, dove ha scoperto di essere ormai destinato alla follia: la madre che finora gli aveva nascosto il passato, finalmente gli rivela che egli ha ereditato la sifilide dalle dissolutezze del padre... Biglietti da 32 a 8 euro, sono previste tariffe dedicate per over 65, under 30 e gruppi classe. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà 21).