Inchiesta ‘bis’ sulla Fiera L’ex sindaco Tagliani "Ho già fatto chiarezza Vado in udienza sereno"

di Federico Malavasi

Soddisfazione per la richiesta di archiviazione riguardante una "ventilata ipotesi di corruzione" e"serenità" nell’affrontare l’udienza preliminare per l’accusa rimasta in piedi nell’ambito del procedimento per il presunto appalto ‘gonfiato’ e pilotato per i lavori post sisma in Fiera. All’indomani della notizia della richiesta di rinvio a giudizio per otto imputati, l’ex sindaco Tiziano Tagliani (per lui la procura da una parte ha chiesto il processo, dall’altra l’archiviazione parziale di alcune ipotesi) interviene nel merito. "Prendo atto con soddisfazione della richiesta di archiviazione della ventilata ipotesi di corruzione, mai contestatami peraltro – ha dichiarato –. Dopo anni di indagine e dopo mesi di intercettazioni telefoniche e ambientali, non si è trovato riscontro alcuno alle affermazioni millantatorie di qualche indagato. Dispiace leggere di dubbi e sospetti nella richiesta di archiviazione, questo tuttavia non è tanto problema mio quanto della impalcatura accusatoria unilaterale e precostituita". Riguardo all’archiviazione per l’impianto antincendio, l’ex sinfaco parla di "pretestuosità e giuridica infondatezza" già dimostrate con la prima difesa. Tagliani passa poi ad analizzare l’accusa che finora ha retto, cioè quella di truffa. "Affronto con la massima serenità la valutazione che un giudice farà in udienza preliminare dell’ultima ipotesi che evidentemente deve restare a mio carico – ha aggiunto –. La serenità mi deriva dall’aver già chiarito e dimostrato la mia totale personale estraneità alla pratica richiesta dalla Fiera, la rispondenza di tale percorso amministrativo a un preciso invito scritto presente in atti, pervenuto agli enti dal vertice tecnico della struttura commissariale, tanto che numerosi altri enti hanno utilizzato la piattaforma Sfinge. La conferma è pervenuta proprio dal superconsulente della procura". La sussistenza, prosegue l’ex sindaco, "di un contratto di concessione degli immobili dal Comune alla Fiera risulta previsto obbligatoriamente per legge regionale per gli enti fieristici gestori e, come tale, rinnovato per decenni, non firmato previa delibera di giunta dal sottoscritto ma dal dirigente proponente, giustamente non indagato, e con decorrenza dalla data della sua scadenza 2014. Il Comune ha dovuto attendere le valutazioni della Regione, ciò costituisce l’ennesimo elemento a riprova di un’indagine che ha voluto trovare argomenti dove non ve ne erano. La norma infatti prevedeva che il diritto al rimborso post sisma venisse riconosciuto a chi fosse nel possesso del bene già nel maggio 2012, risultando quindi del tutto ininfluente per la Fiera, e quindi per l’ipotesi accusatoria, la data di decorrenza contrattuale al 2014".

Qualche parola anche da parte dell’avvocato Claudio Maruzzi, che difende l’ex presidente della Fiera Filippo Parisini. "Leggo con sconcerto sui media il dettaglio della ‘richiesta di rinvio a giudizio a mezzo stampa’ nei confronti del mio assistito, quando non risulta neppure fissata l’udienza preliminare, oltre che particolari della richiesta di archiviazione nei confronti di taluni già indagati, con riferimenti addirittura al contenuto di intercettazioni, con commenti ‘a latere’ che lasciano perplessi – ha detto il legale –. Parisini è estraneo alle accuse e lo dimostreremo nel processo a testa alta come ha sempre fatto e continuerà a fare nel corso di questa vicenda, la cui ‘oscurità’ la si dovrà leggere con lenti adeguate. Stiamo valutando iniziative tese ad accertare eventuali responsabilità quanto alla fuga di notizie, malcostume che pare impossibile da arginare".