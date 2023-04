Inchiesta ‘Carife bis’ e processo civile ancora aperti

Chiuso con sentenza definitiva il filone aumento di capitale, il caso Carife tiene banco ancora su due fronti giudiziari. Uno è l’inchiesta cosiddetta ‘Carife bis’, quella cioè che mette sotto la lente la presunta mala gestio della Cassa di risparmio estense dal 2007 al 2013, anno quest’ultimo in cui la banca è stata commissariata, atto a cui è poi seguito il fallimento a cavallo tra il 2015 e il 2016. L’altro è il processo civile, con una trentina di convenuti. Quest’ultimo procedimento è ancora in alto mare e la prossima udienza è fissata per il febbraio 2024. L’inchiesta penale ‘Carife bis’ è invece a un passo dalla conclusione. Nell’aprile del 2022 il caso aveva marcato un importante passo avanti con un primo punto fermo parziale, che riguardava i soggetti – membri del cda e alcuni vertici – ritenuti estranei alle accuse. La procura, all’inizio dell’anno scorso, aveva infatti creato un fascicolo stralcio nel quale erano confluiti diversi indagati nei confronti dei quali il giudice per le indagini preliminari Carlo Negri ha disposto l’archiviazione, accogliendo la proposta dalla stessa procura. In tutto le posizioni archiviate sono state ventisette. Ora si tratta di capire quali saranno le conclusioni dei pubblici ministeri sulle posizioni rimase. A quanto si apprende, la decisione della procura non dovrebbe farsi attendere ancora per molto.