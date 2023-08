Inchiesta ‘Carife bis’, ultimo atto "Ci aspettavamo le archiviazioni, ora diteci chi ha incenerito la Cassa"

di Federico Malavasi

"L’esito dell’inchiesta penale non ci sorprende. Questo finale lascia però un grande punto interrogativo: perché una banca salvabile è stata ‘incenerita’?". La richiesta di archiviazione dell’inchiesta ‘Carife bis’ sulla presunta mala gestione della Cassa estense tra il 2008 e il 2013 era una notizia per certi versi attesa dai risparmiatori che da anni lottano per avere verità e risarcimenti. Secondo Marco Cappellari (Amici di Carife) la mossa dei pm chiude un capitolo, ma lascia i riflettori accesi su quello che per gli ‘azzerati’ è il vero nodo di tutta la vicenda.

"Noi risparmiatori non abbiamo mai seguito questo filone penale con particolare interesse – premette –. Sapevamo che in passato erano stati fatti passi più lunghi della gamba, ma sapevamo anche che non ci sono mai state gestioni ‘piratesche’ o nefandezze, soprattutto da parte dell’ultimo consiglio di amministrazione". Detto ciò, l’esponente degli Amici di Carife centra quello che secondo lui è il tema centrale. "Il problema è un altro – scandisce –. Dal 2015 ci chiediamo perché la banca sia stata affossata. Per noi rimane un enorme punto interrogativo. La Carife era salvabile e infatti a luglio 2015 la si voleva risollevare con un intervento del fondo interbancario. Poi a novembre è stata incenerita. Abbiamo cercato risposte a questa domanda sia a Roma che a Bruxelles – sottolinea Cappellari –, ma non abbiamo ancora trovato risposte soddisfacenti".

Secondo gli Amici della Carife rimane dunque una "ferita profonda". La banca, conclude Cappellari, "è stata commissariata nel 2013 con un patrimonio di 350 milioni. A luglio 2015 il capitale era azzerato, ma la banca era stata dichiarata salvabile. A novembre la doccia gelata per 28mila azionisti e quattromila obbligazionisti. Ora chi risponde di questo danno non solo ai risparmiatori, ma all’intero tessuto economico del territorio?".

La decisione della procura di chiedere l’archiviazione della maxi inchiesta non stupisce nemmeno Giovanna Mazzoni, ‘pasionaria’ degli azzerati sempre presente a ogni manifestazione con la sua ormai celebre campanella. "Mi aspettavo che sarebbe finita così – racconta al telefono –. Ora la ‘punizione’ inferta a Carife da Bankitalia, Bce e governo Renzi è ancora più scottante. È una ferita che non si rimarginerà mai". Secondo Mazzoni dietro determinate decisioni prese in passato ci sarebbero "pressioni politiche. Gli istituti di credito assecondarono queste spinte verso le attività immobiliari, con conseguenze pesantissime". La conclusione è amara. "Sono molto delusa – chiude –. Soprattutto perché, alla fine, a pagare sono state soltanto quelle persone che continuavano ad avere fiducia nella banca senza avere elementi per sospettare che i propri risparmi potessero essere dispersi".