Inchiesta ‘Carife bis’, ultimo atto "Facile dare la colpa a Bankitalia Borghesia e Pd restarono zitti"

"Il governo Renzi non seppe difendere il risparmio italiano, sancito dalla stessa Costituzione. Qui successe lo stesso: una Ferrara ‘per bene’, preparata e istruita partecipa alla vita della banca del territorio ma non vede o meglio sorvola, mentre il Pd difende i diritti della finanza speculativa e dei prestiti avventati di cui da anni Carife si macchiava". Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, interviene a gamba tesa nel dibattito avviato dagli ultimi sviluppi giudiziari della vicenda Carife. La procura, lo ricordiamo, ha chiesto l’archiviazione delle accuse per gli ultimi nove indagati rimasti nel secondo filone d’inchiesta (la cosiddetta ‘Carife bis’), che metteva sotto la lente la presunta mala gestione della banca tra il 2008 e il 2013, cioè alla vigilia di commissariamento e fallimento. Zaggia riaccende i fari sugli ultimi anni della banca e invita a farsi delle domande. "Noi risparmiatori traditi siamo scesi in piazza contro il compiacente ‘tacere’ della borghesia ferrarese e sodali coinvolti – attacca –, come Fondazione Carife, socio di maggioranza, sindaco e Pd locale. Loro sapevano, loro dovevano avvisare. La ‘frangia estrema’, così ci definirono, non poteva accettare di essere sacrificata sull’altare dell’ingordigia, del potere, dell’apparire e delle false dichiarazioni riparatorie, o meglio bonarie, di tutti i dirigenti, Cda e molti dipendenti ex Carife". Per fortuna, conclude, "qualcuno ci raccolse e ci accompagnò lungo un percorso estenuante ancora oggi in piena azione, tra Commissione banche regionale ed emendamenti Fir. Perché il socio di maggioranza e il sindaco che rappresentava la città non si sono costituiti parte civile? Facile passare il testimone a Bankitalia. Troppo facile o troppo comodo?".

L’ultimo passaggio giudiziario sulla vicenda Carife ha sollevato un acceso dibattito. Dopo sette anni di indagini, la procura ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di mandare in archivio tutte le accuse formulate nei confronti dei nove indagati per il fallimento della Cassa. I nomi nel registro degli indagati erano quelli dell’ex direttore generale Gennaro Murolo, degli ex presidente e dg Sergio Lenzi e Daniele Forin, dei dirigenti Michele Sette e Davide Filippini, del revisore dei conti Michele Masini e dei vertici di CariCesena Adriano Gentili, Germano Lucchi e Maurizio Teodorani. "A fronte delle vicende che hanno condotto allo stato di insolvenza – scrivono i pm – si ritiene non percorribile l’esercizio dell’azione penale". Ora la palla palla passa al gip, il quale dovrà esprimersi sull’istanza dei pubblici ministeri. Nel caso venisse accolta sarebbe l’ultima parola sul procedimento penale nato dal crollo della Carife.