Inchiesta coop, la Lega scorda il garantismo

di Pasquale

Longobucco*

Esultare per gli esiti di un’indagine, strumentalizzare tali esiti a soli fini di propaganda, non curarsi della naturale parzialità degli stessi, è ormai diventato lo sport nazionale, cui anche Ferrara sembra prendere parte. Ci riferiamo all’inchiesta che coinvolge in qualità di indagati una serie di personalità note nella nostra città che hanno operato e operano nel settore dell’accoglienza, ed in particolare alle esternazioni, quasi trionfalistiche – che sanno già di sentenza di condanna – del nostro primo cittadino e del deputato della Lega Davide Bergamini. Ebbene, noi non conosciamo gli atti processuali della vicenda, siamo sicuri che neanche il sindaco e l’onorevole li conoscano, ciò non toglie che alcune considerazioni si possano e si debbano fare. Ancora una volta, gli esiti di un’indagine vengono esaltati come se fosse stata emessa una sentenza di condanna nei confronti degli indagati. Ancora una volta, viene ignorato il principio costituzionale della presunzione di innocenza e le più basilari regole del giusto processo. È bene ricordare che nessuna responsabilità è stata accertata nei confronti dì chicchessia e che la sede naturale per valutare se siano stati commessi dei reati è il processo. E allora, ci chiediamo che valore possa assumere l’affermazione contenuta nelle dichiarazioni apparse di recente, ove si dice di confidare nell’operato della magistratura. Esattamente, quale magistratura si intende? Quella inquirente? O quella giudicante, vale a dire l’unica deputata a stabilire le responsabilità penali? Dare in pasto alla pubblica piazza i nomi delle persone coinvolte, gli esiti di un’indagine solleticando la pancia dei lettori (elettori) è operazione pericolosa, che mina le fondamenta di uno Stato di Diritto, creando nell’opinione pubblica una visione ed una convinzione unilaterale di quella vicenda processuale. Da ultimo, non possiamo non far notare come le dichiarazioni del Sindaco e di Bergamini si pongano in netto contrasto con la scelta del loro partito di appartenenza, che nell’estate scorsa ha pubblicamente appoggiato i 5 referendum sulla ‘giustizia giusta’. Non vorremmo che quella ventata garantista sia stata già dimenticata.

* Presidente della Camera Penale ferrarese