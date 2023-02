Inchiesta su Poltronieri, la partita si riapre Annullata l’archiviazione: "Vizio di notifica"

di Federico Malavasi Tutto da rifare. O quasi. L’ennesimo colpo di scena nel caso Arquà riguarda l’inchiesta aperta a carico del presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, indagato per calunnia e falso. Il fascicolo era stato archiviato ma, nelle scorse ore, il tribunale ha accolto il reclamo presentato dall’avvocato Fabio Anselmo, difensore di Rossella Arquà, persona offesa nel procedimento in questione. Risultato, il decreto di archiviazione è stato annullato e gli atti sono stati inviati nuovamente al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento stesso. La ragione di questa decisione è legata al fatto che alla parte lesa non era stata notificata per tempo la notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero. Un passaggio chiave, che le avrebbe consentito di opporsi all’istanza della procura e discutere il tutto in udienza davanti a un giudice. Quella discussione ‘mancata’ potrà quindi tenersi ora, riportando così la palla al centro almeno per quanto riguarda questo filone dell’intricata vicenda nata dalle lettere anonime al vicesindaco e dalle dimissioni ‘discusse’ di Arquà. Col ritorno degli atti al gip si riaffaccia infatti la possibilità di vagliare in aula le ragioni a favore o contro la proposta della procura. Ma riavvolgiamo il nastro fino...