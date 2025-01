Inchini e rose bianche. Gli studenti e la tragedia dei deportati ebrei: "Noi, primi testimoni"

Alle 11 di ieri, in sala Estense, si è tenuta la presentazione dei lavori realizzati dalle scuole in occasione della giornata di posa delle pietre d’inciampo. Si sono esibiti – con musiche, canti, letture e performance – gli allievi del conservatorio ’Girolamo Frescobaldi’, gli studenti degli istituti comprensivi ’Giorgio Perlasca’ e ’Dante Alighieri’, gli alunni dell’istituto tecnico economico ’Vittorio Bachelet’, del liceo classico ’Ludovico Ariosto’ e del liceo artistico ’Dosso Dossi’.

I ragazzi, che erano presenti a entrambe le iniziative organizzate per l’occasione in via Mazzini e in Sala Estense, hanno dapprima partecipato alla posa delle pietre, adornando i piccoli cubi di cemento e ottone – ideate dall’artista Gunter Demnig – con rose bianche. Un momento toccante, simbolo del lascito storico, culturale e umano che la cittadinanza di Ferrara ha voluto fare alle nuove generazioni, come monito a non dimenticare la storia e le storie degli ebrei ferraresi.

Successivamente, le classi hanno preso parte al corteo che, partito dalla biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17), è giunto fino in piazza del municipio. In sala Estense poi, vi è stata la presentazione dei lavori fatti dai ragazzi. Le classi 2B e 4J del liceo artistico Dosso Dossi hanno rispettivamente, realizzato due opere di memoria collettiva. La 2B, per l’occasione, ha realizzato piccole tele – che simulassero la forma delle pietre d’inciampo – su cui hanno trasposto un’interpretazione sul tema della ’memoria’. La classe 4J ha creato una performance ’site specific’ mostrata al pubblico in anteprima. Senza dubbio un modo originale e coinvolgente per sensibilizzare la città.

"Noi, primi testimoni della storia e garanti della memoria".