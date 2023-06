Inciampa e cade sull’impalcatura Operaio finisce in ospedale

CODIGORO

"E’ stato un banalissimo inciampo sull’armatura, un attimo di distrazione che può succedere a tutti in ogni momento ed anche all’interno delle mura di casa, con una caduta, misurata dai tecnici di soli ottanta centimetri. Purtroppo per l’amico Paolo Bertelli, nella caduta si è fratturato una caviglia e oggi (ieri ndr) a Cona provvederanno ad operarlo". Lo afferma il collega Luca Conforti, anch’esso impegnato a realizzare il cappotto esterno nell’abitazione in viale della Resistenza a Codigoro proprio di fronte alla Coop.

Ieri mattina ci sono stati alcuni attimi di apprensione dopo la caduta dell’imprenditore, 63 anni. Sul luogo di lavoro sono giunti sul posto l’ambulanza del 118 che ha poi trasferito l’infortunato all’ospedale di Cona, i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco che stava passando per caso davanti all’immobile, ed anche personale dell’Ausl della medicina del lavoro, che si occupa degli infortuni. I vigili del fuoco, poiché l’abitazione era chiusa da armature e reti di protezione, hanno faticato non poco a mettere l’infortunato su una barella e portarlo fino all’ambulanza. Essendo l’abitazione affacciata sul piazzale del supermercato dal quale entrano centinaia di persone, si è velocemente radunata una folla di curiosi.

"Sono venticinque anni che lavoro nel settore e da venti il mio amico Paolo - aggiunge ancora Conforti - siamo dotati di tutti i patentini che servono per installare un’armatura e i primi i preoccuparci della sicurezza siamo proprio noi. Nessuno sale sulle armature a cuor leggero, anche perché non siamo più dei ragazzini, capisco si sia creata un pò di confusione visto l’abitazione nella quale stavamo operando, ubicata davanti alla Coop, tuttavia credo sia stata una semplice distrazione purtroppo pagata al prezzo di una frattura scomposta che costringerà Paolo a rimanere molto tempo lontano dal lavoro, anche se sono fiducioso che presto torneremo a collaborare per i prossimi lavori, magari con un pò di sfortuna in meno".