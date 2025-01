Incide una canzone a 91 anni: Adriana, ospite di una casa di riposo, protagonista in tv

Ferrara, 8 gennaio 2025 – Un sogno non ha età. E quello di Adriana, 91 anni, era di incidere una canzone. “Se hai un sogno lo devi proteggere. E se hai un sogno, noi di Cooperativa Serena facciamo di tutto per esserti vicino. Ogni giorno al fianco di anziani, bambini, ragazzi, persone con disabilità. Perché possano sempre guardare avanti” queste le parole che arrivano da Cooperativa Serena, parole che si tramutano in azioni concrete. Nei giorni scorsi, Adriana Rendesi, ospite della casa per anziani Betlem, in struttura dall’agosto 2021, è andata in sala di registrazione per incidere la sua prima canzone. “La signora ama il canto e il ballo (tip tap) da sempre, e la musica è la sua passione e la fa sentire viva – racconta Roberto Vannini, coordinatore del Betlem –. È appassionata di canzoni popolari anni 50/60/70, ha vissuto da sempre in un ambiente legato all’arte, il marito era scultore, e rallegra le giornate in struttura cantando a squarciagola e interpretando le canzoni con piccoli balletti”.

Il sogno di Rendesi era fare un disco affinché la sua voce potesse rimanere incisa per sempre “e noi ci siamo organizzati e l’abbiamo accompagnata con la figlia e la nostra educatrice Gloria Grandi a questo incontro con il suo desiderio negli studi di registrazione Hybrid Music Lab, in via del Commercio 41 a Ferrara – continua Vannini –. Ci piace pensare che i nostri ospiti, di tutte le età, possono avere speranza e fiducia nel futuro”.

Ma il sogno di Adriana non si è fermato in sala di registrazione. Ieri pomeriggio, la sua voce è approdata sul piccolo schermo, davanti al pubblico di Mediaset. L’anziana è stata infatti tra le protagoniste dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, su Canale 5 a partire dalle 17. La comparsata televisiva è un passo in più nel sogno dell’arzilla 91enne che, oltre ad aver inciso la propria canzone, è diventata anche protagonista di uno show di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

La trasmissione ha infatti dedicato ampio spazio ad Adriana, raccontando di lei, della sua storia e di quel sogno che è riuscita a realizzare in età non più giovanissima. Testimonianza che non c’è un periodo per realizzare i propri propositi e che l’inatteso può fare capolino nelle nostre vite in qualsiasi momento, anche quando si hanno ormai tante primavere sulle spalle. Un tempo che non sembra avere lasciato segni su Adriana che da cantante si è improvvisata anche ‘mattatrice’ di uno show televisivo tra i più visti del paese. Una soddisfazione in più per chi l’ha assistita e l’ha accompagnata in questo progetto, prima con la canzone e poi con l’approdo in televisione. Insomma, un’esperienza che difficilmente dimenticherà e che testimonia come non sia mai troppo tardi per fare ciò che ci piace e che ci fa sentire bene con noi stessi, con le notre passioni e con le nostre emozioni.