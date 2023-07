Incidente a Ferrara, muore sul colpo a 40 anni nello schianto tra scooter e auto

Ferrara, 25 luglio 2023 – Ha lasciato la sua vita sull’asfalto bollente di un martedì di fine luglio, nella zona di Mizzana, nella zona nord della città. Erano le 17 passate da una manciata di minuti e lui era in sella a uno scooterone nero Beverly 500 ie Bassano del Grappa e stava percorrendo via Eridano verso il centro della città, quando sulla sua strada ha trovato un Fiat Doblò bianco che, stando a una prima costruzione della polizia locale, da via Traversagno si stava immettendo in via Eridano. Ha cercato di evitare l’impatto – lo dimostrano i segni della frenata sulla strada: una striscia di pneumatici lunga una ventina di metri – ma non ce l’ha fatta. Il violento impatto tra la due ruote e il furgoncino è avvenuto nella parte bassa della fiancata sinistra del Doblò, quella del conducente.

Un impatto tremendo. Mortale. Per il centauro, un uomo sui quarant’anni, dipendente della Mediaworld senza documenti addosso al momento dell’incidente, non c’è stato nulla da fare. E’ morto probabilmente sul colpo: troppo gravi le ferite e le lesioni riportate.

E’ rimasto incastrato sotto lo scooter che è stato praticamente distrutto nella parte anteriore, con pezzi anche del contachilometri sparsi sull’asfalto. Alla guida del Doblò un uomo di 84 anni, choccato, che è stato a lungo sentito dagli agenti della polizia locale all’interno di uno dei furgoni intervenuti in via Eridano. Poco prima, l’uomo, era stato stato visitato dai sanitari del 118 giunti con un’ambulanza, che poi se n’è andata via vuota: lui non ha riportato alcuna ferita. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, considerando che sia dallo scooter che dal furgoncino continuava a fuoriuscire carburante. Mentre gli agenti della polizia locale eseguivano i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Inevitabile, come sempre accade in questi casi, l’apertura di un’inchiesta per omicidio stradale da parte della procura di Ferrara.

Il magistrato di turno, il pubblico ministero Andrea Maggioni, ha subito disposto il sequestro dei due mezzi e nei prossimi giorni disporrà l’esame autoptico sulla salma e probabilmente anche quello tossicologico, per capire le condizioni di entrambi i conducenti.

Non è escluso che possa essere disposta anche una consulenza cinematica per ricostruire la velocità dei due veicoli.

Si tratta del terzo incidente stradale, in poco più di un mese, che ha portato alla morte di centauri in provincia di Ferrara.