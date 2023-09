Incidente A13, chiuso il tratto da Ferrara nord verso Bologna: gasolio in strada

Ferrara, 9 settembre 2023 – Sull’autostrada A13, il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud verso Bologna è stato temporaneamente chiuso poco prima delle ore 16, a causa di un incidente all’altezza del km 40,5.

Attorno alle ore 14, un mezzo pesante ha autonomamente urtato e danneggiato la barriera centrale, invadendo la carreggiata opposta e disperdendo gasolio sul piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria si registrano 3 km di coda in direzione di Bologna, mentre in direzione di Padova il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda.

Agli utenti diretti verso Bologna si anticipare l’uscita a Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ferrara sud.