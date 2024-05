Incidente A13 a Ferrara, scoppia una gomma e il camion travolge un’auto

Ferrara, 15 maggio 2024 – Un rocambolesco incidente per miracolo non si è trasformato in tragedia. Il tutto è successo oggi pomeriggio. Siamo sulla A13, tra i caselli di Ferrara sud e nord. In carreggiata nord un camionista perde il controllo del mezzo a causa dello scoppio di una gomma e, sbandando, schiaccia una Fiat 500 contro il new jersey.

Il tir ha trascinato l’auto per qualche metro facendola poi capottare sulla corsia opposta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Altedo. Si sono registrati rallentamenti nel tempo necessario ai soccorsi.