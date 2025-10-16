Incidente ad Argenta: un morto, in ospedale una donna incinta

Argenta, 16 ottobre 2025 – Altro sangue sulle strade ferraresi, incidente mortale ad Argenta (Ferrara). Un uomo di 75 anni ha perso la vita in uno schianto sulla strada provinciale 10, all’incrocio con via Garusola, in località Filo. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una donna incinta che è stata portata in ospedale.

L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle 7.40: due vetture si sono scontrate frontalmente e nella carambola è rimasto coinvolto anche un furgone. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi e risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Il conducente di una delle due autovetture, il 75enne, è morto sul colpo, la donna incinta con i suoi due figli adolescenti, sebbene non siano in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati all'ospedale di Ferrara-Cona.