Incidente Ferrara, con l’auto nel Po a Goro. Salvata dai passanti

Per approfondire:

Ferrara, 4 febbraio 2023 – Esce di strada e finisce con l’auto nel Po. Una donna di 47 anni resta intrappolata nell’abitacolo della sua Volkswagen Tiguan e alcuni passanti riescono a metterla in salvo, prima che la vettura venga trasportata dalla corrente. È accaduto ieri alle 17,10 in via Po a Goro: la donna è stata estratta dall’abitacolo priva di sensi, ma viva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lagosanto e Goro, i vigili del fuoco di Codigoro e lo staff sanitario del 118.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Cona. Probabilmente la 47enne era già incosciente prima di uscire di strada. L’ipotesi è che sia stata colta da un malore improvviso. La dinamica andrà necessariamente confermata dai carabinieri della stazione locale, che si sono occupati dei rilievi. Per permettere le operazioni di recupero della vettura, la Volkswagen Tiguan è stata ancorata all’argine da vigili del fuoco in attesa dell’intervento dei sommozzatori.

Quando la donna riprenderà conoscenza potrà spiegare il motivo per cui è uscita di strada. A bordo con lei non c’era altre persone. Inoltre da una prima ricostruzione pare non ci fossero altre macchine coinvolte. A dare l’allarme della Tiguan finita nel Po, alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi e provveduto a estrarre la malcapitata prima che fosse troppo tardi.