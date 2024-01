Camioncino urta il cordolo della strada e si ribalta su un fianco: due feriti

Ferrara, 17 gennaio 2024 – Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Ferraresi, all’altezza della rotonda che conduce a via Veneziani. Un camioncino con due persone a bordo ha sbandato e si è ribaltato su un fianco.

Il conducente e il passeggero sono rimasti lievemente feriti. Dopo i primi soccorsi sul posto, sono stati entrambi trasportati all’ospedale di Cona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il camioncino, che viaggiava in direzione centro, ha sbandato verso sinistra toccando il cordolo e invadendo l’altra corsia di marcia. Ha quindi concluso la sua corsa ribaltandosi su un fianco sinistro. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. L’incidente ha causato alcuni rallentamenti e disagi alla circolazione per il tempo necessario a ultimare i soccorsi e rimettere in sicurezza la carreggiata.