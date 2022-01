Argenta (Ferrara), 14 gennaio 2022 - Due eroi, due giovani eroi hanno praticamente salvato la vita a due sorelle: all’ultimo minuto quando ormai per loro sembrava non ci fosse più nulla da fare, inabissate com’erano, imprigionate nell’abitacolo di un’auto finita nelle acque gelide di un canale di irrigazione. Protagoniste loro malgrado di questa brutta avventura, che poteva da subito sfociare in tragedia, due persone: una donna 26enne e la sorella di 12 anni, quest’ultima rimasta gravemente ferita (codice gravità 3) e trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna dall’elimedica alzatasi in volo dalla città Felsinea, mentre la congiunta è stata portata al Sant’Anna di Cona su di un’ambulanza in codice di gravità 2.

Ieri, intorno alle 17, percorrevano a bordo di una Ford Focus la Via Zenzalino. Viaggiavano in direzione di Ospital Monacale. Provenivano da San Nicolò. Tornavano a casa, a quanto pare dopo la scuola, "ed aver fatto la spesa" come hanno spiegato alcuni conoscenti. Ma a quell’ora, ed all’improvviso, chi stava alla guida della vettura, ovviamente la più anziana delle due passeggere, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Argenta, giunti sul posto per i rilievi del caso con due pattuglie, ha perso il controllo del mezzo. Che, come impazzito, è sbandato, ed è uscito di strada, carambolando e volando appunto di sotto della sopraelevata Via Zenzalino, all’altezza cosiddetto ponte della Fascinata che attraversa l’omonimo invaso, profondo circa due metri, in cui è precipitatala Ford Focus di colore scuro, ridotta ad un ammasso di lamiere contorte.

Ed è a questo punto che sono entrati in scena i due ragazzi, del posto. Che, di passaggio, ed accortisi di quanto stava succedendo, non ci hanno pensato un attimo per tuffarsi in acqua, estrarre dalle lamiere della macchina, e strappare da morte praticamente certa, le due sventurate sorelle. Riportate a riva come esanime, hanno prestato loro i primi soccorsi e lanciato l’allarme. L’Sos è stato raccolto anche dai Vigili del Fuoco di Portomaggiore, e dal loro gruppo sommozzatori, che si è occupato del recupero del veicolo. I due salvatori infreddoliti sono stati poi anch’essi condotti dal 118 a Cona.