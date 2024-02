Ferrara, 16 febbraio 2024 – Tragedia nella notte in pieno centro a Ferrara. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto in via Terranuova. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro alcune auto in sosta.

Dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale per i rilievi.