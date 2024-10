Incidente mortale: ciclista travolto e ucciso a Ferrara

Ferrara, 8 ottobre 2024 - Un’ennesima tragedia della strada e un’altra vittima in bicicletta. Tutto è successo stamani poco prima delle 7 sulla via Pomposa, dopo l’intersezione con via dei Tigli e in prossimità della Litografia Tosi snc.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, un sessantenne stava percorrendo in direzione mare quando è stato investito da una Fiat 500L.

Un impatto violento, con il ciclista che è stato sbalzato a un centinaio di metri più avanti, per poi cadere nel vicino fosso. Il conducente dell’auto si è fermato ed ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto il personale del Suem118, il quale non ha potuto altro che accertare il decesso. In loco anche le pattuglie della polizia locale Terre Estensi, che ha provveduto ai necessari rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Visto l’orario d’intenso traffico si sono create lunghe code in uscita da Ferrara sulla via Pomposa. Gli agenti della polizia locale hanno deviato le auto per alcune ore.