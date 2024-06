Incidente a Ferrara: ciclista di 19 anni travolto e ucciso da un’auto

Bondeno (Ferrara), 29 giugno 2024 – Tragico incidente ieri sera dopo le 22.30 sulla strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino.

Ha perso la vita un giovane di 19 anni, di Scortichino, originario del Marocco, molto conosciuto da tutti, con tanti amici del luogo. Insieme ad un gruppo di amici stava percorrendo in bicicletta la strada verso Bondeno quando un'auto, guidata da un uomo, originario anche lui del Marocco e residente a Gavello, l'ha travolto e trascinato per diversi metri.

L'auto ha poi finito la sua corsa fuori strada, nei campi, ribaltandosi più volte su se stessa. Per il giovane non c'è staro nulla da fare. L'uomo al volante è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale con l'elisoccorso.

Immenso il dramma dei famigliari e degli amici accorsi sul posto. Gli altri ragazzi in bicicletta si sono salvati lanciandosi fuori strada.