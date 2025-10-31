Incidente a Comacchio, auto contro il serbatoio di un tir: sull’asfalto oltre 200 litri di gasolio

Comacchio (Ferrara), 31 ottobre 2025 – Lo svincolo della superstrada, questa mattina, sulla statale Romea in direzione Venezia, è rimasto bloccato per ore quando un’auto ha colpito il serbatoio di un grosso autotreno facendo finire sull’asfalto 200 litri di gasolio e rendendo il manto stradale particolarmente scivoloso.

Nell’impatto, per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il conducente dell’automobile ha visto la propria auto riportare danni gravissimi con una parte della fiancata quasi completamente distrutta e la perdita del pneumatico di sinistra. Dopo l’impatto con il grosso automezzo, l’auto sarebbe carambolata contro il guard rail che delimita la corsia di svincolo della superstrada in direzione Venezia.

A causa della presenza del gasolio e dei due mezzi coinvolti nell’incidente, si è creata una coda lunghissima sullo svincolo in direzione Venezia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio, con una squadra composta da cinque uomini, che hanno potuto accertare come non vi fossero persone intrappolate e bisognose del loro prezioso intervento, provvedendo alla rimozione di alcune parti dell’automobile coinvolta nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente è tempestivamente giunta anche una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Argenta che si è occupata della regolazione del traffico ed ha richiesto l’intervento di una ditta specializzata, che si è occupata della pulizia del manto stradale al fine di evitare futuri pericolosi scivolamenti dei veicoli che avrebbero transitato sullo svincolo, una volta liberato. Il traffico in direzione Venezia è stato deviato sulla Romea, ma verso Ravenna e per evitare qualsiasi incidente sul posto è giunta anche l’auto dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio proprio per essere d’ausilio alla soluzione della delicata e complessa situazione.