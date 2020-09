Corte Centrale (Ferrara), 25 settembre 2020 - Un ventunenne è rimasto vittima di un terribile incidente lungo la via Luigia, tra Corte Centrale e Lagosanto. Erano circa le 13.30, quando il giovane, a bordo della sua Lancia Y stava percorrendo il rettilineo. Per cause da accertare ha perso il controllo della propria vettura che è volata fuori strada, ribaltandosi all’interno del canale di irrigazione a bordo strada.

L’impatto è stato violentissimo, come testimoniavano le condizioni dell’automobile, il cui motore si è staccato da sotto il cofano ed è rimasto in un campo agricolo. Poi, tanti i detriti che si sono staccati dal mezzo, disseminati per diversi metri. Un automobilista ha visto le condizioni in cui versava l’auto e ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del ‘118’ con un’ambulanza e un’automedica, e i carabinieri della Stazione di Massa Fiscaglia. I sanitari si sono subito presi cura del ragazzo, liberandolo dall’abitacolo per poi trasportarlo all’ospedale di Cona in codice rosso. Ai carabinieri il compito di controllare l’intenso traffico su una strada di primaria importanza e di effettuare i rilievi. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Codigoro. In lacrime i genitori del ragazzo che arrivati in via Luigia sono subito ripartiti alla volta dell’ospedale di Cona. Il 21enne pur grave, non è in pericolo di vita.