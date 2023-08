Sbalzata fuori dalla giostra al luna park: 14enne di Ferrara in gravi condizioni Il dramma è accaduto in provincia di Taranto: la ragazzina si trovava sullo Swing col padre, quando è finita a terra perdendo i sensi. Un medico fuori servizio le ha praticato il massaggio cardiaco e poi è stata portata in ospedale in codice rosso