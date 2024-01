Incidente in Super. Anziano perse la vita dopo il tamponamento. Infermiera condannata

Era l’alba del 9 luglio del 2022 quando Maurizio Poletti, 89 anni, morì per i gravissimi traumi riportati nell’incidente stradale accaduto sulla Super, all’altezza dell’ingresso di via Ravenna. Ieri per la sua morte l’infermiera che era alla guida dell’auto che tamponò la vettura di Poletti, è stata condanna a un anno di reclusione per omicidio stradale e alla sospensione della patente per sei mesi. Questa la sentenza del giudice dell’udienza preliminare, Danilo Russo, emessa al termine della discussione in camera di consiglio con rito abbreviato. Il pubblico ministero Andrea Maggioni a conclusione ella requisitoria aveva chiesto la condanna a un anno, rilevando un concorso di colpa, considerando che l’auto della vittima, – secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini – era praticamente ferma nella corsia di marcia. Mentre l’avvocato Irene Costantino, legale dell’imputata, aveva chiesto l’assoluzione della sua assistita, considerando le modalità del tamponamento di un’auto praticamente ferma in Superstrada. In aula anche i parenti della vittima, assistiti dall’avvocato Antonio Vesce.

La ricostruzione. Sono le 6 circa del 9 luglio 2022, quando Poletti, ex professionista e iscritto storico del circolo negozianti, alla guida di una Dacia Duster si immette sulla Superstrada Ferrara-Mare. Quando già si trovava sulla corsia di marcia – secondo quanto stabilito in sede di indagini – viene tamponato dalla Volkswagen Polo di un’infermiera di 57 anni, che in quel momento si stava recando a Cona al lavoro. Un impatto violento, considerando che la velocità della vettura che sopraggiunge – ricostruita in un secondo momento – era di 110 chilometri orari. Poletti muore praticamente sul colpo, inutile l’intervento dei sanitari del 118, per l’anziano non c’era più niente da fare. Ferite anche per la conducente della Polo, trasferita all’ospedale Sant’Anna con traumi di media gravità. Ieri mattina davanti al giudice Russo si è chiuso il processo che ha visto imputata l’infermiera che era al volante dell’auto che è sopraggiunta e che ha tamponato la Dacia di Poletti. Dopo la discussione, il pm Maggioni, riconoscendo appunto il concorso di colpa, ha chiesto la condanna a un anno di reclusione. Il giudice Russo dopo una breve camera di consiglio, ha condannato l’infermiera a un anno di reclusione, con pena sospesa e sospensione della patente per sei mesi. La difesa potrà decidere di fare ricorso.