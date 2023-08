Incidente in Super tre bimbi coinvolti

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada con a bordo moglie e tre figli piccoli. Per fortuna nessuna della persone coinvolte è rimasta ferita gravemente. La disavventura di un automobilista con la famiglia al seguito si è verificata ieri pomeriggio sulla Superstrada, all’altezza di Rovereto a Ostellato. La donna è quella che ha subito le ferite più gravi, ma anche le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto a effettuare i rilievi la polizia stradale, che ha governato il traffico in attesa dei soccorsi. Sulla Super si sono create delle code, che sono defluite appena i feriti lievi sono stati caricati sulle ambulanze. All’origine della fuoriuscita di strada potrebbe esserci una banale distrazione o una buca profonda sull’asfalto. Sono soltanto ipotesi che dovranno essere confermate dalle forze dell’ordine.