Incidente sul lavoro, la testimonianza choc: “Mi svegliai in ospedale, non avevo più una gamba”

Ferrara, 27 ottobre 2025 – «Quando mi sono svegliato in ospedale, la prima cosa che ho visto è stato il volto di mia mogli. Era lì, al mio fianco. Poi mi sono accorto che non avevo più una gamba», Francesco Fiori, 58 anni, ieri mattina era alla cerimonia, la 75ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti su lavoro a Ferrara.

In carrozzina – al suo fianco Alberto Alberti, presidente territoriale Anmil di Ferrara –, il microfono, per raccontare quello che ha vissuto. La voce è ferma. Quando parla della sua famiglia, delle persone che gli sono rimaste accanto («Mi hanno aiutato sempre», dice), un po’ si commuove, le parole si spezzano. Ripercorre quella notte che gli ha cambiato la vita, a lui, alla sua famiglia. Era il 2 luglio 2019. «Con un furgone – la cronaca di un giorno che torna sempre, un chiodo nella memoria – stavo portando dei farmaci per un’azienda. Era quello il mio lavoro, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Lavoravo sempre di notte, chilometri e chilometri, sempre più ore. Non ce la facevo più».

Era un lunedì, lunedì notte. Un muletto entrò con le forche, i due bracci metallici, nel furgone, squarciò la lamiera come fosse burro. «Tranciò la gamba, ero in un lago di sangue», lo strazio, il mondo che sembra capovolgersi, perdere senso, un incubo che la luce del mattino non cancella più. «Il 4 luglio mi venne amputata la gamba sinistra». Trascorse 164 giorni all’ospedale Maggiore, a Bologna, venne sottoposto a 12 operazioni. Il grave incidente si verisicò all’interporto di Bologna, lavorava per una ditta di trasporti di Padova. Per lui c’è un prima e un dopo quella data. Prima era arbitro di calcio, camminava. Ora si sposta con una carrozzina. «Ci sono circostanze della vita alle quali non riesci a dare una risposta. Quando persi la gamba, quel giorno, ricorreva il 37° anniversario della tragedia di cui era rimasto vittima anche mio fratello. Guidava un camion militare, anche lui perse un arto. Allora non sai darti una ragione, quei perché che affollano la mente, non ti lasciano». Ma non si è mai arreso. Con quella carrozzina va a Cento dove sta imparando a tirare con l’arco. «É bellissimo, come del resto tutti gli sport», è la sua passione. Non la sola.

Ama il calcio, la sua fede nella Spal è incrollabile. Una fede che non viene intaccata da retrocessioni, sconfitte brucianti, figuracce plateali. «Vorrei lavorare ancora, trovare un’occupazione. Ma è chiaro che deve essere un mestiere idoneo alle mie condizioni di salute», il suo più grande desiderio.

Racconta, attorno a lui il silenzio. «Anche noi – sottolinea – siamo stati sul fronte, come in Ucraina. C’è chi è stato più fortunato, come me. Chi non è più tornato a casa. Chiedo alle istituzioni un maggiore coinvolgimento. Quando discutono, quando si trovano ai tavoli per parlare del lavoro, di questa tragedia che vive il nostro paese, devono chiamare anche noi. Siamo testimoni, vittime, l’abbiamo provato sulla nostra pelle, le nostre parole possono essere utili, far capire quello che succede. Che il mondo del lavoro, nonostante gli impegni, è obsoleto. Che chi ha subito infortuni rischia di essere dimenticato, di essere messo da parte. Questo non deve succedere».