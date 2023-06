Incidente a Lido di Spina: auto-moto, muore centauro di 37 anni

Ferrara, 2 giugno 2023 – A poche ore dalla tragedia in Adriatica, dove ieri ha perso la vita Gabriella Dolcetti, il nostro territorio è costretto a piangere un’altra vita. Un nuovo schianto avvenuto oggi alle 16.40 a Lido di Spina, tra le via Raffaello e Mantegna, praticamente di fronte ai locali della movida. La moto condotta da un centauro di 37 anni è finito contro un’auto guidata da una ragazza di 26. Per il motociclista non c'è stato scampo nonostante gli interventi dei sanitari, mentre la ragazza, sotto choc dopo l’impatto, è stata portata in ospedale con un codice di bassa gravità. Sul posto sono intervenuti l’elimedica, due ambulanze e i carabinieri per i rilievi. Dall’inizio dell’anno i morti sulle nostre strade salgono tragicamente a otto.