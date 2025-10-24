Tragedia a Lido di Pomposa, sbanda con la moto in curva e muore sul colpo a 21 anni

Ferrara, 24 ottobre 2025 – Ancora una tragedia sulle strade della provincia. Poco dopo le 13.30 di oggi, lungo l'Acciaioli all'altezza del Lido di Pomposa, ha perso la vita un giovane motociclista di 21 anni.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri, il centauro avrebbe perso il controllo della sua motocicletta all'altezza di una curva, finendo fuori strada. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati sul posto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso.

Il giovane è infatti morto sul colpo. Ai militari ora spetta il compito di ricostruire i contorni dell'accaduto. Dalle prime risultanze non sembrerebbero essere coinvolti altri mezzi.