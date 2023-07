Incidente a Ferrara, auto fuori strada finisce nel frutteto: Marco Astolfi muore a 64 anni

Copparo (Ferrara), 28 luglio 2023 – Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo: un’uscita di strada e per il 64enne Marco Astolfi non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

E’ successo oggi attorno alle 17, in via Provinciale per Cologna, in prossimità del civico 39/a. L’uomo era solo al volante di una Peugeot 206 blu e non ha coinvolto altri mezzi nell’incidente che gli è risultato fatale.

L’autovettura è infatti fuoriuscita dalla strada andando ad impattare contro alcuni alberi, in un frutteto nelle vicinanze, riportando danni molto ingenti e la frantumazione di tutti i vetri. L’impatto è stato talmente forte da causare lo sbalzo del conducente all’esterno della vettura. Immediatamente sono giunti sul posto passanti e residenti, che hanno provveduto a segnalare il sinistro e a chiamare i soccorsi.

Con tempestività è stato messo in moto il personale sanitario, l’autoambulanza è giunta in modo repentino, successivamente la chiamata e l’arrivo dell’elicottero del 118, che sarebbe servito ad un eventuale trasporto dell’uomo in caso si fosse salvato, ma non è stato così.

Inutili, purtroppo, tutti i loro prolungati tentativi e tutte le manovre, messe in campo per salvare e rianimare il mal capitato. Mentre il personale sanitario svolgeva quanto sopra espresso, nella speranza di salvare la vita al 64enne, i carabinieri provvedevano a garantire una cornice di sicurezza per la viabilità e ad effettuare tutti i rilievi del caso.

Disgraziatamente ogni sforzo dei sanitari è stato vano e l’uomo, di sessantaquattro anni, è stato dichiarato deceduto.

Le persone sul posto, residenti in prossimità del luogo del sinistro mortale, hanno riferito di aver sentito un rumore forte ed un boato, evidentemente quello dello schianto al momento dell’impatto, che ha richiamato la loro attenzione tanto da indurli ad uscire e verificare l’accaduto, salvo poi accorgersi del terribile fatto. "Lungo questo tratto di strada capitano sempre molti incidenti, speriamo che si possa arginare il fenomeno, magari installando dei guard rail", ha detto uno dei presenti sul luogo del sinistro ieri.

Un altro caso di incidente mortale in un tratto di strada noto purtroppo per altri episodi analoghi in passato.