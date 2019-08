Massa Fiscaglia (Ferrara), 26 agosto 2019 - Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente verificatosi ieri, lungo la provinciale via del Mare, a Massa Fiscaglia, verso le 17.10. Nello scontro è rimasta coinvolta una Fiat Palio Weekend, che si è schiantata frontalmente contro uno dei platani che costeggia la provinciale.

Sono rimasti ferite due persone, madre e figlio, il bambino ha 10 anni. I feriti sono residenti nel Comune di Fiscaglia. Al momento dello scontro, sulle cui cause stanno conducendo indagini i carabinieri della stazione di Longastrino la donna, 35 anni, stava percorrendo la strada in direzione di Massa Fiscaglia quando, quasi di fronte al santuario della Madonna della Corba, in un tratto di strada rettilineo, ha perso il controllo della vettura finendo la corsa contro uno dei platani che costeggiano la strada.

Immediata la richiesta di soccorso da parte di automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Codigoro, il personale dell’emergenza medica e l’eliambulanza del 118 decollata da Ravenna. All’arrivo dei Vigili del fuoco il bambino era già uscito da solo dall’abitacolo dell’auto, ridotto a un ammasso di lamiere, mentre si è dovuto lavorare per estrarre la mamma. Pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi, sul posto è giunto anche il marito della donna e padre del bambino che stava lavorando in un campo agricolo poco distante.

È stato l’uomo ad accompagnare il figlio in elimedica fino all’ospedale Maggiore di Bologna dove il bambino si trova ora ricoverato a seguito dei traumi e delle ferite riportate per la fuoriuscita di strada, ma non sarebbe in pericolo di vita. La madre, dopo essere stata estratta dalle lamiere e stabilizzata è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverata. Anche lei non sarebbe in pericolo di vita.

La provinciale a seguito della fuoriuscita di strada dell’auto è rimasta bloccata al traffico per diversi minuti, poi il traffico è stato fatto defluire a senso unico alternato per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi. Quello dove si è verificato lo schianto ieri pomeriggio è purtroppo un tratto molto pericoloso della provinciale Ferrara-Mare già teatro, nel corso degli anni, di diversi incidenti stradali anche con esito fatale.