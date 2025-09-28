Flotilla, il Colle va ascoltato

Ferrara
CronacaIncidente a Montalbano, motociclista esce di strada e muore in via Bologna
28 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Incidente a Montalbano, motociclista esce di strada e muore in via Bologna

Tragedia nel Ferrarese, la vittima è un 46enne. L’uomo ha perso il controllo della sua moto mentre viaggiava in direzione Gallo ed ha sbandato finendo contro il guard rail

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale

Per approfondire:

Ferrara, 29 settembre 2025 – Tragedia, poco dopo le 22 di ieri, lungo via Bologna, all’altezza di Montalbano. Un motociclista 46enne ha perso il controllo della sua moto mentre viaggiava in direzione Gallo ed ha sbandato finendo contro il guard rail. L’impatto, violentissimo, gli è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto, ma alla fine hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso. Ancora da chiarire le cause all’origine dell’incidente, sulle quali sono ora al lavoro gli agenti della polizia locale incaricati dei rilievi. Al momento, sembrerebbe comunque che il centauro abbia fatto tutto da solo. Non sembrerebbero infatti essere coinvolti altri mezzi. 

