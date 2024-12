Incidente a Ferrara, auto contro guardrail: morta la moglie, marito sotto choc

Ferrara, 11 dicembre 2024 – Ancora una tragedia della strada e per l'ennesima volta è la città a piangere una nuova croce. L'ultimo schianto è accaduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in via Pomposa, all'altezza del ponte Bigoni, alle porte di Ferrara, dove una Kia è finita fuori strada andando a sbattere contro il guardrail.

L'auto distrutta dopo il grave incidente in via Pomposa (foto Businesspress)

A bordo marito e moglie di 77 e 74, l'uomo era alla guida in direzione città quando, per cause ancora al vaglio della Municipale, ha perso il controllo del mezzo. Nulla da fare per la moglie che sedeva accanto, morta sul colpo mentre l'uomo è finito in ospedale sotto choc e con ferite lievi. Traffico in tilt lungo la strada, intervenuti per i soccorsi il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata.