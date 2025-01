Incidente mortale a Ferrara, auto nel canale: una vittima

Ferrara, 4 gennaio 2024 – Tragedia nella notte a Gualdo. Poco prima delle 23, all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Palmirano, una Fiat Qubo con a bordo due persone è uscita di strada e si è ribaltata in un canale. Nulla da fare per il guidatore, un uomo di 75 anni. Ferita ma non in pericolo di vita la passeggera, trasportata all'ospedale di Cona.

Al vaglio le cause dell'uscita di strada. La dinamica dello schianto è in corso di ricostruzione ma non si esclude che la nebbia fitta sia stata la causa principale dell'uscita di strada.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 112, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le operazioni di recupero del veicolo e messa in sicurezza dell'area sono durate fino a tarda notte.